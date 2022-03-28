Враг на временно занятых территориях все чаще прибегает к террору местного населения.

В Украине идет тридцатый день войны против рф. Оккупанты временно контролируют почти всю Херсонщину, значительную часть Запорожской, некоторые районы Сумской, Черниговской, Киевской и Харьковской областей.

Также враг существенно увеличил свое присутствие на Донетчине и Луганщине. Для контроля над временно занятыми украинскими территориями страна-агрессор набирает "добровольцев" для поддержания "порядка". Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"Основные требования к кандидатам – удовлетворительное состояние здоровья. Опыт прохождения военной службы не обязателен. Также, берут лиц со снятой судимостью", – говорится в сообщении.

Параллельно оккупанты пытаются ввести в обращение рубли на временно оккупированных территориях. В частности, на Херсонщине в оккупированном Геническе местным выплачивают 10 000 рублей "пособия". Впрочем, все движение рубля заканчивается у "менял", у которых люди сразу меняют рубли на гривны.

Напомним, российские оккупанты 1-го марта захватили город Херсон. У них были планы провозгласить там псевдореспублику, но все планы "разбились" из-за местных жителей, которые вышли на митинг под дулами российских автоматов.

25 марта издание The New York Times со ссылкой на Пентагон написало, что оккупанты больше не контролируют Херсон. Впрочем, пока нет официального подтверждения или опровержения этой информации от представителей Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: