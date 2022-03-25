Сейчас украинские бойцы ведут ожесточенные бои в Херсоне.

Российские оккупанты больше не контролируют украинский город Херсон. Именно его захватчикам удалось взять первым с момента полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом со ссылкой на Пентагон пишет The New York Times.

По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, российские войска больше не имеют полного контроля над Херсоном. Украинские бойцы ведут ожесточенные бои в городе.

"Украинские силы сейчас ведут ожесточенные бои в Херсоне и отбрасывают там русские завоевания, вновь превращая стратегически важный портовый город на "спорную территорию"", – сказал чиновник журналистам во время брифинга.

Отметим, пока нет официального подтверждения или опровержения этой информации от представителей Украины.

Стоит отметить, что любой успех Украины в возвращении Херсона станет огромным ударом для военных усилий Путина. Это усложнит для России выполнение любых планов захватить контроль над украинским побережьем Черного моря и южным портом Одессы, чтобы обеспечить сухопутной коридор к Крыму и Приднестровью.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 25 марта рассказал, что на Херсонском направлении в военном отношении противнику становится плохо. Накануне там уничтожили командующего 49-й русской армии. По его словам, Николаевскую область почти полностью очистили от вражеских сил. Поэтому теперь на Херсонщине противник переходит к обороне.

"С военной точки зрения – у них там все плохо", – добавил Арестович.

Он подчеркнул, что сейчас Херсон оказывает героическое сопротивление. В частности - в городе повесили огромный сине-желтый флаг. Это злит русских, поэтому они прибегают к террору.

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