Николаев утром подвергся вражеским обстрелам.

Российские оккупанты утром в субботу, 9 июля, нанесли по Николаеву массированный ракетный удар. Использовались ракеты С-300.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Что не скажешь об орках после работы наших ВСУ!",- написал Ким.

Как известно, Николаев утром подвергся вражеским обстрелам. В городе были слышны взрывы. По области накануне из-за ударов врага горели поля, лес на Кинбурнской косе.

А уже утром оккупанты нанесли удар по одному из жилых районов Харькова. Один дом разрушен полностью, один частично. Обошлось без жертв. Три человека в больнице, четверо получили помощь на месте.

Председатель ОВА призвал харьковчан максимально ограничить пребывание на улицах города. "Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население. Будьте осторожны, будьте в безопасных местах!", - добавил Синегубов.

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