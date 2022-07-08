Массированные обстрелы проводятся с использованием средств противовоздушной обороны.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что россияне стали чаще атаковать Николаевщину ракетами.

Об этом шла речь в его видеообращении 8 июля.

"Участились обстрелы ракетные. … Они по 12 ракет стреляют, сейчас взялись за села, в том числе Березнеговатое, в радиусе там ангары разбивают. Будьте осторожны, слушайте воздушную тревогу", - сказал он.

Ким также утверждает, что армия РФ переделывает ракеты С-300, предназначенные для обороны от ударов средств воздушно-космического нападения противника, в атакующее оружие. Из-за этого их удары не отличаются точностью, а пуски ракет - массовые.

Обстрелы Николаева и Николаевской области: ситуация за минувшие сутки

Как писал УНИАН, 14 ракет в ночь на 7 июля россияне выпустили из Голой Пристани в направлении Николаева.

В течение 7 июля обстрелы продолжались. По информации ГСЧС в Николаевской области, за сутки 7 июля зарегистрировано 12 пожаров, 5 из которых возникли в результате боевых действий.

Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, днем 7 июля Николаеве в результате попадания боеприпасов и их обломков возникли пожары на открытых территориях. Утром 8 июля в Николаеве раздались взрывы, информация уточняется.

Березнеговатская община была под обстрелами 7 июля, атаки продождились в пятницу. Так, 7 июля обстрелам подвергся поселок Березнеговатое, села Маломихайловское и Станция Березнеговатое. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется.

Утром 8 июля, по предварительной информации, в результате обстрелов есть разрушение объектов инфраструктуры, жилых домов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Вечером 7 июля фиксировали обстрелы в Широковской общине Баштанского района. Попадания были по открытым территориям и на территории фермерского хозяйства. Потерпевших нет.

В течение ночи с 7 на 8 июля обстрелы преимущественно были вне населенных пунктов, горели поля, без пострадавших.

В Николаевском районе в результате обстрелов села Украинка 7 июля погибли два человека. Информация о повреждениях уточняется.

В СВТ "Бирюза" горел дачный дом, а в поселке Полигон в результате попадания обломков боеприпасов горела трава на территории бывшей фермы.

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