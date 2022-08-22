Закончились поисковые работы.

В результате попадания российскими оккупантами 17 августа в жилой дом в Харькове погибло 19 человек.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении.

"Закончились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове. Дом был разрушен российским обстрелом еще в минувшую среду. Только сегодня удалось достать из-под завалов тела всех погибших. Один этот российский удар унес жизни 19 человек", - сообщил он.

При этом подчеркнул, что это потери мирных жителей от одного удара. "А такие удары нелюдей в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней", - подчеркнул президент Украины.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на ГСЧС 17 августа около 21:00 вражеская ракета попала именно в жилой дом, несмотря на заявления российских пропагандистов относительно атаки на военных. В результате взрыва произошли масштабные разрушения и пожар на площади 600 кв. м. Силами оперативных подразделений ГСЧС ее удалось полностью ликвидировать в 10:55 18 августа. В ходе спасательной операции спасателям удалось спасти 4 человека. Все они получили различной тяжести травмы. Всего травмы получили 20 человек.

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