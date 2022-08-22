"Прилеты" по городам фиксировали камеры видеонаблюдения.

В ночь на 22 августа российские оккупанты обстреляли Николаев и Харьков. На момент обстрелов в обоих городах раздавался сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Николаеве взрыв прогремел почти сразу после объявления тревоги. По свидетельствам очевидцев, он был мощным.

Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала момент "прилета" по городу. На кадрах видна яркая вспышка и слышен взрыв.

В Харькове прогремела серия взрывов. По данным канала Харьков Life россияне бьют целостными 300мм из РСЗО, или изменили позиции в Белгороде. Вылеты ракет фиксировать не удается.

Как сообщал УНИАН, ранее россияне из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину. В результате обстрела российскими оккупантами Зеленодольской территориальной общины на Днепропетровщине пострадали шесть человек.

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