На Луганщине с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений были повреждены в результате вражеских обстрелов.

В результате обстрела российскими военными села Михайловка вблизи Рубежного на Луганщине погиб священник.

Об этом в Telegram сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его информации, вчера россияне открыли огонь по селам вблизи Рубежного.

"В результате осколочного ранения погиб и. о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря с. Варваровка и настоятель храма святителя Феодосия Черниговского в Михайловке иеромонах Парфений", - рассказал Гайдай.

Кроме того, по его информации, в Луганской области с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений были повреждены в результате вражеских обстрелов, также были ранены служители церквей.

Напомним, вследствие враждебных ракетных ударов на Луганщине погибли два человека, еще двое - ранены. За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 34 ракетно-бомбовых удара по области.

Вас также могут заинтересовать новости: