За сутки российские оккупанты нанесли 34 ракетно-бомбовых удара по области.

Вследствие враждебных ракетных ударов на Луганщине погибли два человека, еще двое - ранены.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Вчера каждый наш город страдал от врага. Четыре населенных пункта выдержали ракетно-бомбовые удары. Попасну россияне не просто разрушают – они удаляют ее с карты Луганщины как населенный пункт. 34 раза враг ударил по жилым районам области. Погибли два человека – женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной. Ранены две женщины из Лисичанска", - сообщил чиновник.

В частности, осуществлено 10 артобстрелов Донецка, восемь – Северодонецка, еще 10 – Попаснянской и Горной общин.

Сергей Гайдай сообщил о повреждении 45 домов и других объектов: четыре дома в Северодонецке, 12 – в Лисичанске, семь – в Орехово, шесть – в Рубежном, четыре – в Горном, четыре – в Попасной, два – во Врубовке

Напомним, на территории Донецкой и Луганской областей в течение суток, 3 мая, было отбито 12 атак врага. Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донбасса и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

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