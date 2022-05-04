Он заявил, что Украина России не по силам.

Президент Украины Владимир Зеленский связал сегодняшний масштабный обстрел регионов Украины оккупантами с успехами наших защитников.

Об этом он сказал в своем традиционном вечернем обращении, на этот раз по итогам 69-го дня войны.

"Очевидно российские военные сегодня крайне нервно отреагировали на наши успехи. Разные украинские города снова стали мишенью для российских ракет, для российских ударов. Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская область, Одесса, Харьковщина. Такой масштаб сегодняшних обстрелов - однозначно свидетельствует не о том, что у России есть какая-то там военная цель - нанести удар по Закарпатью. Что это может конкретно дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не по силам", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "сжигая детские аттракционы в Харьковском парке Горького или разрушая какой-нибудь мост или склад с зерном или жилой дом с людьми" Россия становится все дальше от цивилизации.

Напомним, что вечером 3 мая Россия выпустила по Украине около 18 ракет. Они попали по объектам Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей.

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