В РФ в 2025 году средняя сумма дополнительных выплат добровольцам приближается к 2 млн руб.

Журналисты установили имена 90 019 российских военных, ликвидированных на войне в Украине. 23% всех погибших, то есть почти каждый четвертый - это те, которые подписали контракт уже после начала войны.

Как отметило издание Би-би-си, для сравнения, в ноябре 2023 года добровольцы составляли только 14% от общего числа потерь. А средний возраст убитых в 2024 году составил 36 лет - это больше, чем в первые два года войны.

Журналисты отметили, что больше половины установленных потерь - это люди, которые не были связаны с российской армией до начала вторжения в Украину. 17% всех известных ликвидированных - это заключенные, 12% - мобилизованные.

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Издание отметило, что с октября 2023 года фиксируется резкий рост потерь среди добровольцев, при этом доля заключенных постепенно снижается.

Как объяснили журналисты, в РФ в 2025 году средняя сумма дополнительных выплат добровольцам приближается к 2 млн руб. Например, в Самарской области суммарная выплата для новых контрактников достигла рекордных 4 млн руб. Лидером по выплатам является столица Башкортостана. Именно эта республика с сентября лидирует среди всех регионов РФ по числу подтвержденных потерь.

Помимо этого 17% установленных убитых - это кадровые военные. 4 641 из всех ликвидированных - это офицеры, в том числе девять генералов и 500 человек в звании от подполковника и выше.

Журналисты отметили, что их оценка охватывает от 45% до 65% от реального числа российских потерь, поэтому число убитых может быть в диапазоне 138-200 тыс. человек.

Война в Украине: новости

Несмотря на значительно большие потери на фронте, РФ побеждает в войне против Украины благодаря своим значительно большим демографическим и материальным ресурсам, написало издание The New York Times. Издание отметило, что точные данные о потерях засекречены с обеих сторон, но подсчеты якобы независимых наблюдателей все же свидетельствуют, что Россия теряет примерно вдвое больше солдат. Однако у нее и ресурсов значительно больше.

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