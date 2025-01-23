Учитывая разницу в количестве населения и темпах вербовки, для России даже такие потери менее значимы, чем для Украины ее потери.

Несмотря на значительно большие потери на фронте, Россия в целом побеждает в войне против Украины благодаря своим значительно большим демографическим и материальным ресурсам. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что точные данные боевых потерь являются засекреченными с обеих сторон. Но подсчеты якобы независимых наблюдателей, которые на самом деле симпатизируют одной из сторон, все же свидетельствуют, что Россия теряет примерно вдвое больше солдат. Однако у нее и ресурсов значительно больше.

"Пока толстый сохнет - худой сдохнет", - описывает эту ситуацию австрийский аналитик Франц-Штефан Гади.

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Самая полная общедоступная информация о погибших защитниках Украины поступает с двух сомнительных веб-сайтов, которые отслеживают некрологи. Оба насчитали потери Сил обороны в промежутке 62-68 тысяч убитыми, но отмечают, что это лишь часть потерь, поскольку не каждая смерть озвучивается публичным некрологом. Общую оценку боевых потерь Украины они ставят на уровне не ниже 100 тысяч убитыми.

Для сравнения: российские оппозиционные исследователи и журналисты, используя подобные методы, подсчитали, что Россия понесла более 150 000 смертей на поле битвы до конца ноября, пишет NYT.

Известный украинский журналист Юрий Бутусов ранее сообщил своим подписчикам на YouTube, что его источники в Генштабе говорят о 105 000 "безвозвратно потерянных" бойцов ВСУ (то есть не считая структуры МВД), из которых 70 000 являются убитыми и 35 000 пропавшими без вести. Это намного больше, чем 43 тысячи военных, о которых, президент Владимир Зеленский говорил в начале декабря.

Соединяя эти оценки с их оговорками и недостатками, аналитики пришли к выводу, что Россия теряет почти вдвое больше солдат, чем Украина. Однако такое соотношение оказалось недостаточным, чтобы истощить Россию, которая смогла наладить эффективную вербовочную машину. В результате меньшая украинская армия теряет большую долю своего состава, чем российская - своего.

По оценкам западного военного аналитика, имя которого не называется, на линии фронта российским 400 тысячам солдат противостоят примерно 250 тысяч украинцев.

"Разрыв в вербовке окончательно формирует поле боя. Россия теряет больше мужчин. Но каждая украинская жертва приближает Кремль к победе", - резюмирует NYT.

Российские потери в войне

Как писал УНИАН, новый президент США Дональд Трамп в последнее время несколько раз озвучивал цифры потерь Украины и России, но каждый раз это были разные цифры, и как правило совсем не похожи на реальную ситуацию. В частности он утверждал, что Россия потеряла убитыми миллион солдат, а Украина 700 тысяч.

Уже через несколько дней он резко изменил свои оценки, заявив об украинских потерях на уровне 600-700 тысяч человек, а российских - на уровне 800 тысяч военных.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на сегодня российские потери составляют более 825 тысяч убитыми и ранеными.

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