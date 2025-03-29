Этот процесс начнется уже с 1 апреля 2025 года.

На временно оккупированной территории Луганской области российские оккупанты ввели в действие указ "о призыве на военную службу юношей 2007 года рождения", заявил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

"То есть тех, кому в этом году исполнилось или еще исполнится 18 лет. Вчерашних и сегодняшних одиннадцатиклассников. Кстати, на учет их заставили стать еще с 16-летнего возраста, за что отвечали учебные заведения, которые и обеспечивали явку в военкоматы", - отметил он в публикации в Facebook.

По словам Лысогора, уже вскоре юноши могут оказаться на фронте. К тому же недавно появилась информация о гибели первого представителя армии РФ 2007 года рождения. Ему было всего 18 лет, 1 месяц и 10 дней.

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Сообщается, что призывная кампания "официально" продлится до 31 июля.

Действия России на временно оккупированных территориях - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что происходит в оккупированном Энергодаре. По словам вице-мэра, в городе до сих пор продолжаются репрессии, хотя и не в таком масштабе, как в начале оккупации. Российские силовики еще в первые "волны" зачистили город, а каждая новая ротация ФСБ сопровождалась арестами и повторными допросами.

Кроме того, историк рассказал о псевдореферендуме в Херсоне. По его словам, местные жители старались не открывать двери, чтобы избежать контакта с представителями оккупационной власти, которые ходили с урнами в сопровождении вооруженных военных.

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