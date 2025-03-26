Аналогичные события произошли в Прибалтике в 1940 году, где советская власть еще до завершения голосования объявила его результаты.

Недавно спецпосланник президента США Стив Уиткофф повторил нарративы Москвы о том, что жители оккупированных территорий Украины во время так называемых "референдумов" якобы выразили желание присоединиться к РФ. Воспоминаниями о периоде, когда Россия проводила псевдореферендум в Херсоне поделился Артем Петрик, историк из Херсона и старший научный сотрудник Института истории и археологии Балтийского региона Клайпедского университета Литвы. В частности, в интервью "Радио Свобода" он назвал это "многодневным фарсом".

По его словам, местные жители старались не открывать двери, чтобы избежать контакта с представителями оккупационной власти, которые ходили с урнами в сопровождении вооруженных военных.

"Люди прятались у себя в домах, квартирах - лишь бы только не пустить домой представителей так называемых избирательных комиссий, которые с урнами ходили в сопровождении нескольких автоматчиков. И, по сути, нарисовать любой процент они могли, что они и сделали", - рассказал Петрик.

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Он провел историческую параллель с событиями, которые произошли в Латвии в 1940 году, когда советская власть еще до завершения голосования объявила его результаты. То есть, тогда в Прибалтике тоже была фальсификация выборов.

"Вспомним ситуацию с Латвией, одной из стран, где проводились так называемые выборы в 1940 году, когда еще до закрытия избирательных участков уже объявлялись советской стороной результаты выборов. Это была полная фикция, фарс, фейковые выборы. Та же самая история и с так называемым референдумом была в Херсоне", - отметил Петрик.

Историк отметил, что жители Херсонской области традиционно проявляли проукраинскую позицию еще с момента провозглашения независимости Украины. В частности, на референдуме 1991 года 90,13% избирателей области поддержали независимость Украины, причем явка была очень высокой - 83,4%. Это свидетельствует об однозначной позиции населения.

По данным переписи 2001 года, 82% жителей области идентифицировали себя как украинцы, тогда как русскими себя считали лишь 14,1%. Украинский язык родным называли 73,2% опрошенных, тогда как русский - только 24,9%. По словам историка, это отражает восстановление естественного этнокультурного баланса, который был нарушен из-за русификации в советский период. Для сравнения: в переписи 1989 года доля тех, кто указывал украинский как родной, составляла 67,7%.

Он также подчеркнул, что Херсонщина исторически никогда не была российской территорией. Эта земля принадлежала к украинскому историко-культурному ареалу еще со времен Средневековья и оставалась таковой до конца XVIII века.

"При восстановлении украинской государственности в 20 веке Херсонщина позиционировалась как часть украинского государства. И это не вызвало никакой дискуссии с Москвой в те времена. Советская Россия признавала независимость Украинской Народной Республики, согласно "Брестскому соглашению", и обязывалась вывести свои войска за ее территории и начать переговоры о подписании мирного соглашения и установлении государственных границ. Но дискуссии не касались ни в коем случае Херсонщины, юга или Харьковщины, например", - подытожил историк.

Заявления Виткоффа относительно Украины

Как писал УНИАН, специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону повторил ряд требований РФ, касающихся оправдания нападения на Украину. В частности, Уиткофф сказал, что самая большая проблема "конфликта" - АРК Крым, Херсонщина, Запорожье, Луганская и Донецкая области, которые якобы чисто русскоязычные, и их жители на референдумах "выразили желание быть под российским руководством".

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