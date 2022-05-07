Кроме того, захватчики демонтировали каменный крест около мемориала погибшим в Великую Отечественную войну.

Во временно оккупированном Мангуше Донецкой области российские оккупанты снесли памятник гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мангуше сегодня оккупанты снесли памятник гетману Сагайдачному и в честь наших защитников. В Мариуполе вместо всемирной истории и истории Украины - история России. Все это происходит под советскими флагами", - отметил он.

По словам Андрющенко, оккупанты хотят искоренить все, что связывает с Украиной, - язык, историю, культуру.

Как отмечает местное издание 0629.com.ua, кроме памятника, захватчики демонтировали каменный крест у мемориала погибшим во Второй мировой войне.

Российские государственные пропагандистские СМИ подали снос как демонтаж монументов, установленных с участием "неонацистского "Азова".

Как сообщал УНИАН, ранее на центральную площадь захваченного города Геническ перед местной государственной администрацией оккупанты вернули памятник Ленину, демонтированный в январе 2015 года. Прокуратура открыла производство.

Тем временем в центре Киева установили временную скульптурную инсталляцию "Zaстрелись" с посланием президенту России Владимиру Путину.

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