По предварительной информации, это именно тот "вождь", который ранее стоял в центре города.

В Днепре часть памятника Владимиру Ленину превратили в сантехнику в туалете.

Фото такого арт-объекта появилось на Facebook-странице Afisha Dnepra.

В частности, из руки "вождя" фактически сделали писсуар. А над унитазом в сливном бачке разместили фотографию лица Ленина.

Где именно расположена такая экспозиция и функционирует ли она по прямому назначению, не сообщается.

"Рука, от стоящего в центре города памятника Ленину в Днепре, переоборудована под писсуар и сливной бачок с головой Ленина. Локация, где расположен такой необычный арт-объект, не разглашается", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области неизвестные установили на клумбе бюст Ленина. В Харькове полиция заставила вернуть на стену мэрии барельеф Ленина. А в Москве мужчина призывал Ленина встать.

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Автор: Катерина Комолова