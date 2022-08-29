Мариуполец вышел на крышу дома и на фоне разрушенного русскими города развернул сине-желтый флаг.

Во временно оккупированном Мариуполе развернули флаг Украины на фоне разрушенных россиянами домов.

Об этом сообщила Мариупольский городской совет.

Мужчина решил поздравить родную страну с Днем Независимости. Его лицо, в целях безопасности, не показывают.

Відео дня:

"Над оккупированным Мариуполем развевался флаг Украины. Так мужчина поздравил родную страну с Днем Независимости Украины. Мариуполец вышел на крышу дома оккупированного города и на фоне разрушенных русскими домов развернул сине-желтый флаг, на котором написано: "Маріуполь – це Україна", - говорится в сообщении.

Также на флаге можно прочитать куплет из государственного гимна: "Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

Ранее УНИАН уже сообщал, что стало известно, как в Мариуполе оккупанты "осваивают" деньги РФ. Они заменяют в разбитых и наполовину заброшенных домах радиаторы отопления.

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