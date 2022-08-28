Из-за противников в жилье людей, которые остались в Мариуполе, не будет тепла, поделился советник главы города.

В захваченном российскими войсками Мариуполе Донецкой области гражданские оккупанты-подрядчики "осваивают" деньги РФ – заменяют в разбитых и наполовину заброшенных домах радиаторы отопления.

Оккупанты в сожженном жилье без окон устанавливают новые трубы системы отопления и батареи, написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"...Видимо, это и есть знаменитый "тепловой контур" из темников оккупантов. Контур есть, а тепла нет и не будет. Главное – крестик напротив "заменено отопление "поставлен", – отметил он.

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Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля без объявления войны.

Враги почти полностью уничтожили Мариуполь и взяли его под контроль. В апреле президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за оккупантов в городе погибли десятки тысяч человек.

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