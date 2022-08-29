Оккупационная власть безуспешно пытается сформировать 4 избирательные комиссии.

До 15 сентября оккупанты хотят выйти на границу Донецкой области, поэтому активизировали подготовку к "референдуму" в Мариуполе.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"По нашей информации, из Кремля поступила новое фантазийная указание – выйти на границу Донецкой области до 15.09. Поэтому вновь обновилась подготовка к "референдуму", - написал он.

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Он отметил, что оккупанты пытаются сформировать 4 избирательные комиссии, но пока безуспешно.

"Одновременно главы ОСМД и КСН получили указание на уточнение персональных данных мариупольцев. Начались массовые обзвоны всех с вопросом, планируют ли люди голосовать. При том дата не объявляется, отвечают, что докажут дополнительно", - отмечает Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, 31 июля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия активно готовится к проведению на временно оккупированных территориях Украины так называемого "референдума" о присоединении их к своему составу, запланированного на 11 сентября.

По данным ГУР, большинство жителей Мариуполя граждан не собирается участвовать в так называемом "референдуме".

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