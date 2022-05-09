СБУ обнародовала запись с их показаниями.

Опубликованы показания российских захватчиков, которые попали в плен и рассказали о скрытой мобилизации в России.

Видео с их показаниями обнародовала Служба безопасности Украины.

Отмечается, что оккупантам обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: разбирать завалы и приводить в порядок улицы в так называемых "Л/ДНР", переносить и грузить убитых и раненых, а также дежурить на блокпостах. На самом же деле, всех "резервистов" послали в самые горячие боевые точки.

"Нам говорили, что нас как гуманитариев везут, а нас тут на убой, получается, привезли. Мы начали все отказные писать. Многие, по крайней мере", – заявил один из пленных во время допроса.

По данным СБУ, на видео – бойцы из полка "БАРС 7" ВС РФ. Это специальное подразделение оккупантов, сформированное на базе Южного военного округа за несколько месяцев перед началом широкомасштабного вторжения в Украину. Расшифровывается "БАРС" как "боевой армейский резерв страны".

"Их полк был разбит украинскими защитниками 30 апреля в бою под Золотым (Луганская область). У каждого пленника – своя история, но предназначение одно – быть пушечным мясом. Некоторые даже не успели сделать ни одного выстрела и очень радуются, что уцелели", – отметили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжает скрытую мобилизацию, агитируя "казаков" и безработных.

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