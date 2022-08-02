В оккупированный Крым оккупанты переправили батальонно-тактическую группу десантников для отправки на материковую часть Украины.
Об этом "ТСН" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, на полуострове захватчики усиливают ПВО. В то же время там активизировалось партизанское движение - местные жители готовятся к возвращению Крыма под контроль Украины.
"Сейчас идет перегруппировка – они направляют силы на эти два направления. Кроме того, в Крыму россияне усиливают ПВО. Как видим, активизировались партизаны, активизировалось движение против оккупантов. Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться", - отметил Скибицкий.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, как именно ВСУ будут освобождать Крым. Деоккупацию полуострова ВСУ будут проводить не позиционными боями, а посредством маневренного наступления отдельными частями и подразделениями.