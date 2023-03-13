Генерал-майор Виктор Николюк, до этого занимавший должность командующего ОК, назначен командующим подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ.

В оперативном командовании "Север" сменился командующий, им стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.

Как сообщает Министерство обороны Украины, генерал-майора Виктора Николюка, до этого занимавшего должность командующего ОК, назначено командующим подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ.

Зато командующим ОК "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.

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Кадровые изменения в украинском генералитете

За более чем год полномасштабной войны в украинском генералитете произошло около десяти отставок. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признался, что уволил десятерых генералов. Еще один - застрелился.

Ходили слухи, что между Залужным и командующим Сухопутными войсками Сырским есть конфликт. Однако оба генерала эту информацию опровергли.

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