В оперативном командовании "Север" сменился командующий, им стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.
Как сообщает Министерство обороны Украины, генерал-майора Виктора Николюка, до этого занимавшего должность командующего ОК, назначено командующим подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ.
Зато командующим ОК "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.
Кадровые изменения в украинском генералитете
За более чем год полномасштабной войны в украинском генералитете произошло около десяти отставок. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признался, что уволил десятерых генералов. Еще один - застрелился.
Ходили слухи, что между Залужным и командующим Сухопутными войсками Сырским есть конфликт. Однако оба генерала эту информацию опровергли.