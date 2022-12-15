Впрочем, имени генерала-самоубийцы главнокомандующий не назвал.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признался, что с начала полномасштабной войны он уволил десять генералов. Еще один - застрелился.

Как отметил главком в интервью The Economist, должности потеряли генералы, относительно компетентности которых были сомнения.

"Я доверяю своим генералам. С начала войны я десятерых уволил, потому что они были не до этого. Еще один застрелился. Я верю Сырскому (генерал Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Украины - УНИАН). Если он мне говорит, что ему нужна вторая бригада, значит, ему действительно нужна вторая бригада. Конечно, я не считаю себя самым умным здесь. Я должен и слушаю тех, кто в поле. Потому что инициатива есть", - отметил Залужный.

Он добавил, что пример для подражания - это покойный командующий Сухопутными войсками Украины с 2009 по 2014 годы Геннадий Воробьев. Залужный подчеркнул, что "это был человек, которого очень уважали в армии".

"Это человек, который достиг успеха. Это человек, которому было тяжело, потому что он всем помогал. Все он знал всех в Вооруженных Силах, их жен, их детей, их племянников и тому подобное. Ему было тяжело, но он взял тот тяжелый груз и понес его. Вот такая модель", - отметил Залужный.

Война в Украине: главные заявления Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что во время войны с Россией нашей стране для выхода на границы 23 февраля необходимы сотни гаубиц, танков и боевых машин пехоты.

"Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля... Я получаю то, что получаю, но это меньше, чем то, что мне нужно...", - отметил главком.

Кроме того, он публично прокомментировал командование оккупантов. По его убеждению, командующий российской оккупационной армии в Украине Сергей Суровикин —обычный командир времен Петра I. Он может ликвидировать за невыполнение поставленной задачи.

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