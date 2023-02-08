В результате вражеского авиаудара пострадали несколько гражданских.

В среду, 8 февраля, Россия ударила ракетами по Черниговщине. Уже стало известно, что пострадали два человека.

Российские оккупанты авиаракетами попали в промышленное здание в районе н.п. Семеновка, об этом сообщает Оперативное командование "Север". "Двух раненых гражданских доставили в медицинские учреждения. Еще трое, предварительно, остаются под завалами", - говорится в сообщении.

На месте "прилета" работают спасатели.

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Обстрел Черниговской области сегодня - что надо знать

Как сообщал сегодня УНИАН со ссылкой на ОК "Север", российская армия обстреляла из авиации пограничный населенный пункт в Черниговской области.

Отмечалось, что около 15:45 наблюдали два реактивных самолета, которые осуществили пуск двух ракет по территории Украины, в район н.п. Семеновка. Тогда сообщалось об одном раненом гражданском.

Стоит отметить, что враги уже не раз обстреливали пограничные населенные пункты Черниговской области, в частности, из минометов.

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