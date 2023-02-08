В среду, 8 февраля, Россия ударила ракетами по Черниговщине. Уже стало известно, что пострадали два человека.
Российские оккупанты авиаракетами попали в промышленное здание в районе н.п. Семеновка, об этом сообщает Оперативное командование "Север". "Двух раненых гражданских доставили в медицинские учреждения. Еще трое, предварительно, остаются под завалами", - говорится в сообщении.
На месте "прилета" работают спасатели.
Обстрел Черниговской области сегодня - что надо знать
Как сообщал сегодня УНИАН со ссылкой на ОК "Север", российская армия обстреляла из авиации пограничный населенный пункт в Черниговской области.
Отмечалось, что около 15:45 наблюдали два реактивных самолета, которые осуществили пуск двух ракет по территории Украины, в район н.п. Семеновка. Тогда сообщалось об одном раненом гражданском.
Стоит отметить, что враги уже не раз обстреливали пограничные населенные пункты Черниговской области, в частности, из минометов.