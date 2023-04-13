По словам омбудсмена, существует, возможно, десятки тысяч таких примеров.

В Офисе украинского омбудсмена получили десятки видео с кадрами казней, вероятно, украинских военных российскими оккупантами.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил в эфире программы "Свобода.Ранок", что эти видео не публикуются, однако правоохранители проводят работу и открывают производства.

"Это же только один из примеров, который мы показали, который опубликовала российская сторона. А на самом же деле их очень много, их тысячи, возможно, даже десятки тысяч. На самом деле я, как омбудсмен Украины, получал десятки подобных видео. Мы их не публикуем, разумеется. Но все это накапливается. Мы открываем уголовные производства. Это делает Офис генерального прокурора", - сказал Лубинец.

Видео дня

Казнь украинского защитника

На этой неделе в сети распространилось жуткое видео, на котором российские солдаты отрезают голову живому пленному украинцу. В СБУ начали расследование и пообещали найти преступников.

Опубликованные кадры вызвали огромный резонанс не только в Украине, но и за рубежом. Президент Чехии подчеркнул, что Россию нужно приравнять к террористам ИГИЛ. Главный дипломат ЕС также был глубоко впечатлен увиденным и назвал это "гнусным нарушением Женевских конвенций".

В Кремле не сдержались и сочли кадры "ужасными", но утверждают, что видео требует проверки достоверности.

Также стало известно, что у ГУР уже "примерно знают" российских убийц, которые отсекли голову бойцу ВС.

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