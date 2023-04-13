Жозеп Боррель назвал казнь гнусным нарушением Женевской конвенции.

Казнь пленного украинца, видео которой недавно появилось в соцсетях, является "гнусным нарушением Женевской конвенции". Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в своем твиттере.

"Глубоко потрясен брутальным видео обезглавливания украинского военнопленного. Это гнусное нарушение Женевских конвенций", – написал он.

Главный европейский дипломат подчеркнул, что все виновные в совершении военных преступлений должны понести наказание. Также Боррель пообещал, что Европа будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Видео дня

Видео с казнью пленного украинца

На этой неделе в социальных сетях распространилось жуткое видео, на котором российские солдаты отрезают голову пленному украинцу. В этот момент пленный еще был жив. В СБУ пообещали найти живодеров.

Публикация ролика вызвала огромный резонанс не только в Украине, но и за границей. Президент Чехии даже выразил мнение, что Россию нужно приравнять к ИГИЛ. Комментировать случившееся пришлось даже спикеру Кремля Дмитрию Пескову.

Вас также могут заинтересовать новости: