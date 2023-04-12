Сейчас задокументировано много других российских преступлений.

Чешский президент Петр Павел прокомментировал шокирующее видео с жестокой казнью украинского военного. Он подчеркнул, что если оно правдиво, то Россия должна приравняться к ИГИЛ.

По словам президента, подлинность записи невозможно проверить, а потому он не может комментировать конкретный случай, пишет Ceske Noviny.

Однако Павел напомнил, что было задокументировано много других российских преступлений. Все они также нуждаются в осуждении и не относятся к 21 веку.

Видео дня

"Если это подтвердится, то российские военные встают в один ряд с "Исламским государством", которое мы все должны осудить", - подытожил он.

Зверское убийство украинского воина оккупантами

Как ранее сообщал УНИАН, в сети появилось видео жестокой казни украинского военнопленного. Оккупанты отрезали голову еще живому воину ВСУ.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что "за все будет ответ и ответственность". Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что в мире невозможно игнорировать, как легко эти звери убивают.

СБУ уже начала досудебное расследование по факту военного преступления.

Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец разослал видео со казнью украинского военнопленного всем коллегам-омбудсменам из других стран и обратился с письмами к должностным лицам ООН и Международного комитета Красного Креста.

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