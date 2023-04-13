Лубинец не стал отвечать на уточняющий вопрос ведущего, причастны ли к преступлению "вагнеровцы".

ГУР "примерно знает", кто и где мог жестоко убить украинского военнопленного, казнь которого оккупанты недавно распространили отдельным видео, сообщил в эфире Радио Свобода омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"У меня вчера было общение с нашими разведывательными органами. По их предположениям, они примерно знают, кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем", - сказал Лубинец.

Лубинец не стал отвечать на уточняющий вопрос ведущего, причастны ли к преступлению "вагнеровцы": "Это уже детали, которые я публично не могу распространять. Но могу сказать, что, на мой взгляд, наша разведка сработала максимально эффективно".

Видео дня

Лубинец также отметил, что, на его взгляд, международных механизмов наказания тех, кто совершил это преступление, нет. Однако, такие механизмы, считает Лубинец, есть в ВСУ и украинской разведке.

Российские оккупанты казнили украинского бойца на камеру - что известно

Накануне российские неонацисты опубликовали видео, на котором они отсекают голову ножом еще живому украинскому военнопленному.

Кадры зверств РФ вызвали возмущение как среди украинцев, так и среди международного сообщества. Главный европейский дипломат Жозеп Боррель подчеркнул, что казнь пленного украинца является "гнусным нарушением Женевской конвенции". Комментировать случившееся пришлось даже спикеру Кремля Дмитрию Пескову.

СБУ, в свою очередь, начала "охоту" на нелюдей, а МИД обратился в суд в Гааге.

В то же время эксперты InformNapalm, занимающиеся поиском данных российских преступников, указали, что исполнители казни могут уже быть мертвыми.

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