Из закрытой переписки ФСБ, якобы перехваченной Пентагоном, стали известны внутренние оценки потерь РФ.

Согласно засекреченным подсчетам ФСБ, потери российской армии в Украине с начала полномасштабного вторжения составляют около 110 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом говорится в "утекших" документах Пентагона, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что американская разведка, вероятно, обладает гораздо большим объемом внутренней российской информации, чем считалось ранее. Конкретно данные о потерях могли быть получены при перехвате электронных сообщений внутри или между российскими ведомствами.

В одном из документов Пентагона, слитых в Сеть, говорится о конфликте между ФСБ и Минобороны России касательно российских военных потерь. В частности ФСБ якобы обвинила Минобороны в "сокрытии российских потерь в Украине". Так, в официальные данные Минобороны (которые, к слову, не оглашались публично с сентября) не попадают потери Росгвардии, наемников "Группы Вагнера" и военизированных подразделений из Чечни.

Видео дня

"ФСБ подсчитала, что фактическое число россиян, раненых и убитых в бою, приближается к 110 000 человек", — говорится в якобы документе Пентагона.

Потери России в войне – что известно

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на 13 апреля, потери российской армии в Украине составили уже около 180 тысяч человек. Данную цифру в сводках Генштаб обозначает, как "ликвидировано", т.е. исключительно убитыми.

Ранее власти США заявляли, что потери российской армии с начала вторжения составляют около 200 тысяч человек убитыми и ранеными. Но эти данные озвучивались еще несколько месяцев назад.

К слову, российская пропаганда настолько сама себя перехитрила, что даже сама мысль о более высоких российских потерях, чем у ВСУ, там вызывает истерику. Показательный случай в этом контексте недавно случился на российском телевидении.

Вас также могут заинтересовать новости: