Отработала украинская ПВО.

Вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.

Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

В службе связей с общественностью "Юга" отметили, что это произошло около 19:00.

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"В небе над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две управляемые авиационные ракеты. Бьем врага дальше! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что ночью российские захватчики обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Зафиксированы попадания в промышленное предприятие на окраинах города.

Напомним, что бойцы Воздушных Сил Вооруженных сил Украины сбили российский беспилотник "Картограф" в небе над Николаевщиной и показали его обломки.

В начале августа сообщалось, что в Николаевской области с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации убиты 408 человек.

Кроме того, ранее Николаев попал в тройку украинских городов, которые испытали больше всего ракетных атак с 24 февраля.

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