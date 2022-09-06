Вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Юг" в социальной сети Facebook.
В службе связей с общественностью "Юга" отметили, что это произошло около 19:00.
"В небе над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две управляемые авиационные ракеты. Бьем врага дальше! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что ночью российские захватчики обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Зафиксированы попадания в промышленное предприятие на окраинах города.
Напомним, что бойцы Воздушных Сил Вооруженных сил Украины сбили российский беспилотник "Картограф" в небе над Николаевщиной и показали его обломки.
В начале августа сообщалось, что в Николаевской области с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации убиты 408 человек.
Кроме того, ранее Николаев попал в тройку украинских городов, которые испытали больше всего ракетных атак с 24 февраля.