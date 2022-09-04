Речь идет о ракете "Калибр", которая летела над Криворожским районом.

Над Днепропетровской областью украинские войска сбили очередную вражескую ракету.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Если артиллерия — бог войны, то ПВО "Схид" — настоящие стражи неба. Наши ребята сегодня успешно "откалибровали" вражескую ракету "Калибр", что летела над Криворожским районом", - рассказал он.

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Лукашук отметил, что каждая сбитая ракета врага – это результат напряженной и героической работы украинских зенитчиков.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня украинские защитники сбили крылатую ракету "воздух-поверхность" в небе над Николаевской областью. Российские оккупанты выпустили ее из многоцелевого истребителя Су-35.

По данным Генштаба ВСУ, у оккупантов наблюдается нехватка высокоточного оружия. Они начали все чаще применять устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. Однако эти снаряды нередко не достигают цели.

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