Также ночью оккупанты обстреляли окрестности с. Новоалександровка Ингульской громады.

Ночью российские оккупанты атаковали ракетами типа С-300 Николаев, попали в промышленное предприятие на окраинах города.

Об этом сообщил в Telegram председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами. По предварительным данным, типа С-300. Попадания были в промышленное предприятие на окраинах города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - написал он

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Ким также сообщил, что сегодня с 03:00 до 04:30 были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской громады.

"Пострадавших и разрушений нет", - добавил он.

Напомним, вчера в результате ночных обстрелов Николаева повреждены 26 жилых домов, у 7 из них частично повреждена крыша. Также существенно пострадали три лечебные учреждения: в них выбиты окна, двери, изуродованный фасад зданий, а в лечебных кабинетах и палатах повреждены мебель и потолок, помещения засыпаны обломками.

Под удар попали здания отеля и музея, а также три учебных заведения, среди них две школы, в них в основном выбиты окна и двери.

Ранее УНИАН уже сообщал, что над Николаевщиной ВСУ сбили крылатую ракету оккупантов с помощью средств ПВО.

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