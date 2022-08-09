В результате ударов российских оккупантов по области пострадали более тысячи человек.

В Николаевской области с 24 февраля в результате действий российских оккупантов убиты 408 человек.

Об этом сказал председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во время брифинга.

"У нас с начала активной войны 1 тыс. 481 человек пострадал, из них 408 убиты. И 10 среди них - дети. Относительно внутренне перемещенных лиц, на сегодня это 24 тысячи 856 человек", - рассказал Ким.

Отметим, что российские оккупанты регулярно наносят удары по Николаевской области. Так сегодня утром россияне обстреляли окрестности Николаева - Лиманы и Березнеговатое. На этот раз обошлось без жертв.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня председатель Николаевской ОВА Виталий Ким назвал эффективными меры по выявлению коллаборантов и предателей в Николаеве, проводившихся в минувшие выходные.

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