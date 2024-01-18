Единственный способ, чтобы получить долговременное решение войны за столом переговоров, заключается в укреплении украинских позиции на поле боя.

Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр призывает мир не быть слишком пессимистичным относительно перспектив Украины в войне в 2024-м году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бауэр сказал на пресс-конференции по итогам заседания этого комитета на уровне начальников генеральных штабов.

В частности, Бауэр рассказал, что вчера выступил военный представитель Украины генерал-майор Сергей Салкуцан от имени Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

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"Наша оценка заключается в том, что продолжаются интенсивные боевые действия. И хотя последние атаки России являются сокрушительными, в военном плане они не являются эффективными. В то же время, мы видим существенные военные успехи с украинской стороны", - сказал Бауэр.

"В то время как мир, возможно, был слишком оптимистичным в 2023 году, важно, чтобы в 2024 году мы не стали слишком пессимистичными", - подчеркнул председатель Военного комитета альянса.

В этой связи, он напомнил, что сегодня уже продолжается 694-й день войны, когда Россия думала, что это продлится три дня.

Также он сказал, что Украине во время этой войны удается оставаться суверенным и независимым государством в Европе. Также украинцы стали ближе к евроатлантическому сообществу, чем были до этого момента. Украинцам удалось нанести тяжелые потери россиянам. В частности, речь идет о более 300 тысячах потерь личного состава россиян убитыми и ранеными, уничтожении тысяч российских танков и бронированных транспортных средств и сотен самолетов.

"Украинцам удалось освободить значительную часть их территории, вытеснить россиян с почти 50% территории, оккупированной с начала войны. Еще одно достижение заключается в том, что украинцы способны осуществлять глубокие удары и уничтожать ключевые российские способности. Тот факт, что Украина была способной без настоящих военно-морских сил оттеснить российский Черноморский флот и открыть зерновой коридор - это еще одно огромное достижение", - подчеркнул Бауэр.

По его словам, "все военные лидеры, которые присутствовали за столом, заверили в твердой преданности помогать украинским братьям и сестрам защищаться".

"Это не благотворительность. Поддерживать Украину - эта прямая инвестиция в нашу собственную безопасность", - добавил Бауэр.

Также он подчеркнул, что единственный способ, чтобы получить долговременное решение Войны за столом переговоров, заключается в укреплении украинских позиции на поле боя.

Война в Украине - прогноз Бауэра

Бауэр оценил перспективы большого прорыва в войне Украины и России в этом году. По его словам, как Украина, так и Россия, будут искать возможности перехватить инициативу на фронте, но на чудеса не стоит ждать.

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