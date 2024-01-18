По его словам, как Украина, так и Россия, будут искать возможности перехватить инициативу на фронте, но на чудеса не стоит ждать.

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр оценил перспективы большого прорыва в войне Украины и России в этом году.

На пресс-конференции по итогам заседания комитета на уровне начальников генеральных штабов у Бауэра спросили, может ли Украина провести крупное наступление в этом году или, способна ли Россия захватить значительную часть территории Украины.

Бауэр заявил, что война - это сложное дело, которое не всегда можно спланировать в том смысле, чтобы быть способным предсказать, что произойдет, потому что участниками войны являются два государства, которые будут собственные планы.

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"Русские, по сути, не достигли ни одной ее стратегической цели", - сказал он.

По его убеждению, наиболее вероятно, что российские войска продолжат воевать.

"Но они сталкиваются с некоторыми трудностями при поиске нужного количества людей, качества и боеприпасов", - сказал Бауэр.

По его словам, россияне "не были слишком успешными, когда дело касалось их наступательных действий против Украины в последние несколько месяцев". Глава Военного комитета Альянса отметил, что на фронте наблюдается ситуация движения "вперед и назад". Также, он подчеркнул, что на фронте не имеет большого и успешного продвижения российских войск.

"Обе стороны сейчас находятся в фазе, когда нет большого движения вперед с одной стороны или с другой. Это то, что мы видим. Конечно, обе стороны продолжат прилагать усилия, чтобы получить преимущество с точки зрения инициативы и возможностей, которые они будут находить, и если возможно, они это будут использовать", - подчеркнул Бауэр.

В то же время, он сказал, что это потребует наличия личного состава, надлежащей подготовки, соответствующих возможностей и боеприпасов.

"Все это делается и над этим ведется работа со всеми странами, которые сотрудничают с Украиной в этих усилиях, как это и было на протяжении последних двух лет. Я не думаю, что мы должны ожидать удивления от обеих сторон, но непременно, оба государства будут изучать возможности, и это не будет легко", - сказал адмирал.

В этой связи, по его словам, надо продолжать поддерживать Украину.

"Это наиболее важное дело, которое все из нас должны осознавать. Потому что, если россияне покинут Украину сегодня - война завершится. Если Украина прекратит воевать сегодня - они потеряют страну", - сказал Бауэр.

Он отметил, что украинцы не имеют альтернатив и должны воевать.

"Для того, чтобы добиться справедливого мира, украинцы стремятся к наиболее выгодной позиции, если, на любой стадии, начнутся переговоры",-подкрелил военный.

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