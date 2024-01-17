Один из секторов фронта Путин контролирует лично, но все сроки провалены.

Русский диктатор Владимир Путин сформирует новую стратегию наступления. Стратегический замысел уже провален.

Как отметил генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо", Путин и его генералитет пытаются отработать новую модель наступления.

"Основной тезис - затяжная война может обескровить Украину, посеять недоверие союзников или усталость. На этом фоне президент РФ, сгенерировав резервы за 2 или 3 года, сформирует новую стратегию наступления", - отметил он.

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Основной стратегией будет не только проведение отдельных контрударов, а развертывание на отдельных наступлениях широкомасштабных прорывных форматов.

Это оккупанты пытались реализовали на направлении Купянск-Сватово-Кременная. Впрочем, замысел провалился. По словам генерала, концентрация сил РФ возобновляется, непосредственно, по указанию Путина.

"Буквально вчера на лимане начались зимние наступательные операции. Они двинулись и бронетанковыми силами, и воздушно-десантными войсками, задействовано большое количество артиллерии и бронетехники. Но наши силы их там мощно сдерживают. Мы ждали таких ударов на этом направлении. Сегодня мы проводим очень активные контрмеры по уничтожению, особенно бронетехники", - сообщил генерал армии Украины.

ВСУ каждый день наносят армии РФ огромные потери. На всем восточном секторе речь идет об этом около 1000 единиц в день. За месяц это 12 уничтоженных бригад врага. Развернуть крупную наступательную операцию в этот период, у врага шансов нет.

Задача РФ рядом с Лиманом на сегодняшний день, - деблокировать украинские силы возле Андреевки, Клещиевки и Часового Яра, чтобы отбросить наши войска от Бахмута. Однако, ВСУ наносят удары как по самой Бахмутской группировке врага, так и по тем резервам, которые направили по деблокированию, а это около 40 тыс. оккупантов, сотни танков, БТР, БМП которые пытаются атаковать из этого сектора.

Третий сектор, который находится под особым контролем Путина, - Авдеевка. Россияне хотят хотя бы до конца зимы захватить город.

Война в Украине - последние новости и прогнозы

По словам корреспондента The Wall Street Journal, контрнаступление состоялось на год позже, чем того хотел главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный летом 2023 года контрнаступление украинских войск разбилось о российскую оборону на юге Украины.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский прокомментировал результаты начатого летом контрнаступления ВСУ. Он подчеркнул, что враг хорошо подготовил оборону.

Ранее УНИАН писал, что США хотят видеть более четкий план Украины относительно ведения войны против РФ. С Зеленским на эту тему планировал говорить советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

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