В настоящее время более 10% из подавших заявки уже зачислены в воинские части.

На поступление в бригады "Гвардии наступления" пришло 35 тыс. заявок. Из них более 16 тыс. в подразделения, входящие в состав Национальной гвардии.

Об этом сказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук во время единого марафона новостей. "Общее количество заявок, которые были поданы за два месяца во все подразделения МВД составляет чуть больше 35 тыс. И более 16 тыс. - это именно те, которые касаются наших подразделений", - сказал он.

При этом Музычук сообщил, что в настоящее время примерно 10% из подавших заявки уже зачислены в воинские части.

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Что такое "Гвардия наступления"

В феврале МВД начало формировать восемь штурмовых бригад в составе "Гвардии наступления", которые будут освобождать Луганск, Донецк и Крым. Эти подразделения состоят из военных и полицейских, у которых есть боевой опыт, и доукомплектовываются добровольцами.

Набор добровольцев в бригады Нацгвардии ("Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов"), Госпогранслужбы ("Стальная граница") и Нацполиции ("Ярость") продлится до 1 апреля.

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