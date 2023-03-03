Командир "Гвардии наступления" смотрит на бойцов и верит, что еще немного - и они будут готовы к боям.

В Украине интенсивно готовят штурмовые подразделения от Национальной гвардии Украины. Бойцы от теоретических занятий перешли к практическим штурмовым действиям в лесистой местности.

Как говорится в сюжете ТСН, нацгвардейцев учат вести боевые действия в наступлении, выявлять вражеские позиции, окружать их и в конечном итоге уничтожать врага.

Инструктор оценивает выучку бойцов: говорит, в целом неплохо, однако не нужно забывать о естественном прикрытии. Учитывать здесь нужно почти все, должен быть контроль в 360 градусов.

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Командир отделения разведки "Гефест" своими бойцами доволен: говорит, желающих вступить в "Гвардию наступления" было столько, что было из кого выбрать. Желающие проходят психологический отбор, физическую подготовку, оценивают их моральные и психологические настроения.

В "Гвардии наступления" бойцов учат не только штурмовать, но и обороняться, оказывать первую медицинскую помощь раненым, проводят занятия по аэроразведке, учат разбираться в картах.

Отмечается, что наступление - не обязательно потери. Командир батальона убеждает: если все делать по науке, этих потерь даже в наступлении можно избежать.

"Это мы привыкли по советским обычаям, что наступаем - несем больше потерь, но сейчас, так, как проходят учения, этот миф можно развеять. Здесь собираются мотивированные кадры, которые понимают, зачем они пришли", — рассказывает о "Гвардии наступления" командир батальона бригады "Буревий" Константин Вахрамеев.

"Гвардия наступления" в Украине

Министерство внутренних дел создало штурмовые бригады "Гвардия наступления". Эти формирования планируют участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма.

Как сообщал 8 февраля глава МВД Игорь Клименко, на зачисление в "Гвардию наступления" подали заявки уже более 20 тысяч человек. Среди добровольцев немало девушек.

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