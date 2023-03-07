Командиры подразделений "Гвардии наступления" - это открытые, публичные люди.

Ударную часть подразделений "Гвардии наступления" на сегодня формируют люди из системы МВД - они подготовлены, имеют боевой опыт и умеют действовать в составе военных подразделений.

Как рассказал в интервью "Укринформу" глава МВД Игорь Клименко, среди людей его ведомства есть много инструкторов, которые уже готовят молодых добровольцев.

Он подчеркнул, что были опасения, что желающих вступить в ряды "Гвардии наступления" будет критически мало. Но они не оправдались: очень много желающих присоединиться как среди мужчин, так и женщин. Сейчас уже 23 тысячи заявлений. При этом министр внутренних дел Украины добавил, что иностранцев Гвардия пока не принимает.

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Командиры подразделений "Гвардии наступления" - это открытые, публичные лица. А списки рядовых бойцов не будут обнародовать:

"Весь личный состав, прежде всего-разведка, штурмовые подразделения - это люди, которые на время войны будут чрезвычайно закрыты от предоставления информации широкой публике".

Минимальная зарплата сейчас в месте постоянной дислокации находится на уровне от 25 тысяч гривень. Далее она будет зависеть от места пребывания бойца.

Также Клименко рассказал, что каждого бойца "Гвардии наступления" хотят экипировать всем необходимым и предоставить каждой бригаде необходимую технику и вооружение.

"Подразделение не может постоянно быть на войне, оно должно проходить ротацию, и у нас должно хватить именно человеческих сил, чтобы давать нашим бойцам отдыхать. Поэтому мы эти бригады будем постоянно пополнять новыми бойцами", — заявил министр.

"Гвардия наступления" в Украине

Министерство внутренних дел создало штурмовые бригады "Гвардия наступления". Планируется, что они будут участвовать в освобождении оккупированных территорий Украины.

В "Гвардии наступления" бойцов учат не только штурмовать, но и обороняться, оказывать первую медицинскую помощь раненым, проводят занятия по аэроразведке, учат разбираться в картах.

Как сообщал военный эксперт Игорь Романенко, необходимость формирования при МВД штурмовых бригад продиктована особенностью украинской стратегии: штурмовые бригады будут зачищать населенные пункты.

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