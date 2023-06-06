Сегодня в Украине чрезвычайная ситуация из-за подрыва Каховской ГЭС, который совершили оккупанты в ночь на 6 июня. Спасители показали, как помочь самым маленьким из нас на примере собаки. Утром в ловушку уже попал маленький олененок в Антоновке.

Министерство внутренних дел Украины рассказало о том, как помочь животным на подтопленных территориях на примере спасения собаки.

Отметим, что в ночь на 6 мая оккупанты полностью разрушили Каховскую ГЭС. Есть опасность затопления по меньшей мере 80 населенных пункте Украины. В связи с этим спасители призывают украинцев по возможности эвакуировать вместе с собой животных и не оставаться равнодушными к тем наименьшим, которые уже попали в беду.

"Если вы эвакуируетесь, позаботьтесь о своих питомцах: отпустите из цепей, выпустите из клеток или, по возможности, возьмите с собой. Дайте нашим меньшим братьям шанс на спасение", - говорится в сообщении.

В кадре, которые показало МВД, полицейский спасает собаку, оказавшуюся в водной ловушке в Херсонской области.

Отметим, что животные страдают от катастрофы, вызванной россиянами, не меньше, чем люди. Утром стало известно, что в Антоновке (Херсонская область) к местному двору водой принесло маленького оленя. Животное удалось спасти.

По словам местной жительницы, из-за катастрофы населенный пункт поделился на две части. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Антоновка разделилась на две части. Одна обрезана у нас, туда добраться мы не можем. Поэтому лодками будем максимально выводить людей", - указала она.

ГУР нашло доказательства подрыва Каховской ГЭС

Напомним, что сегодня ночью оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС и создали угрозу затопления населенным пунктам и городам на юге Украины. Также сообщалось о рисках для Запорожской ЗАЭС.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, враг пошел на этот шаг, устав ждать, когда и как ВСУ пойдут в контрнаступление, но вскоре об этом пожалели. Теперь россияне сами не знают, как эвакуироваться из Херсонской области.

Позже представитель ГУР МО Андрей Юсов указал, что украинская разведка нашла доказательства подрыва Каховской ГЭС. Враг дистанционно переместил на территорию станции взрывчатые вещества.

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