Враг попал в Белгородской области "в патовую ситуацию", поэтому пошел на крайность, считает исполнительный директор аналитического центра "Украинского института будущего".

Оккупанты в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС прежде всего с информационной, а не военной целью.

Одна из главных целей - "перебить" поток информации о ситуации в Шебекино (Белгородская область), поскольку оккупанты находятся там в "патовой ситуации". Такое мнение высказал исполнительный директор аналитического центра "Украинского института будущего" Вадим Денисенко в Facebook.

"Россиянам нужно перебить тему Шебекино и Белгородщины, где они в патовой ситуации. Парарллельно, они уже начали качать историю, что они будут взрывать другие ГЭС. Взорвать другие ГЭС они даже теоретически не могут, но точно будут об этом говорить и сеять среди нас панику", - указал он.

Денисенко отметил, что отдельным аспектом для распространения паники среди украинцев враг выбрал тему Запорожской АЭС и вероятность ядерной катастрофы из-за подрыва дамбы. Также россияне планируют применить этот "козырь" для очередного шантажа мира, пишет эксперт.

Однако, по мнению Денисенко, паниковать не надо: "Из того, что говорят мне энергетики, воды для охлаждения Запорожской АЭС хватит, как минимум, на месяц", - отмечает он.

Денисенко считает, что подрыв Каховской ГЭС может оттянуть по времени контрнаступление ВСУ в Херсонской области.

"Подрыв ГЭС, к сожалению, несколько усложняет возможности контрнаступления на Херсонщине. Точнее, это оттягивает во времени это контрнаступление", - отмечает он.

В то же время эксперт не соглашается с мнением экспертов, которые прогнозируют проблемы с наличием питьевой воды на временно оккупированном полуострове Крым: "Те кто сейчас говорит, что воды в Крыму не будет, ошибаются. Водохранилища там полные и несколько месяцев этот вопрос не будет вообще актуальным. В конце концов, Крым прожил 8 лет без днепровской воды", - подчеркивает он.

Риски для ЗАЭС из-за подрыва Каховской дамбы

Напомним, что утром в связи с подрывом оккупантами дамбы Каховской ГЭС появилась информация о возможности техногенной катастрофы на Запорожской атомной станции. Об этом одним из первых сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также о возможных негативные последствия для ЗАЭС сообщили в НАЭК "Энергоатом". В то же время там отмечали, что ситуация контролируемая.

Специалисты "Укргидроэнерго" уточнили, что ГЭС полностью разрушена, ее невозможно восстановить. В частности, уничтожено оборудование машинного зала станции. Предполагается, что в ближайшие 4 дня Каховское море полностью исчезнет.

На риски в отношении ЗАЭС уже отреагировало международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Там указали, что непосредственной опасности ядерной катастрофы пока не фиксируется. Специалисты следят за ситуацией.

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