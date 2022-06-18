Погибло более 40 захватчиков.

В Харьковской области украинские артиллеристы уничтожили пункт управления 20 общевойсковой армии, погибло более 40 российских оккупантов.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.

"17 июня в результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20 общевойсковой армии (в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа", - написал журналист.

По его информации, весь личный состав, перебывавший на пункте управления погиб.

Ликвидированы военнослужащие высшего командного звена 20 общевойсковой армии и дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) Главного разведывательного управления Генерального Штаба.

Цимбалюк отмечает, что личности погибших российских солдат не могут установить по причине полного обгорания тел, а также из-за обрушения здания.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в боях на территории Украины уничтожено 800 российских военных 15-й отдельной мотострелковой бригады, еще около 400 человек получили ранения.

Как сообщал УНИАН, украинские бойцы вынудили противника покинуть населенный пункт Дмитровка в Харьковской области.

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