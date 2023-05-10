В течение недели было три сообщения от роспропаганды о якобы ликвидации наших командующих.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на фейки Кремля о ликвидации командующих Вооруженных сил Украины, отметив, что все они живы.

"В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения. Все живы", - говорится в пости заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Telegram.

По словам Маляр, обычно такие сообщения имеют целью несколько целей: психологическое воздействие на самого человека, деморализация украинских войск, кратковременный хайп на теме для поднятия духа собственного войска.

Видео дня

"Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять в каких условиях воюет наше командование", - одолевала Маляр.

Российские фейки о ВСУ

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет принять участие во встрече Военного комитета НАТО.

На открытии встречи руководителей обороны стран-членов НАТО глава Военного комитета Роб Бауэр сообщил, что Залужный не сможет принять участие во встрече из-за сложной оперативной ситуации на фронте. Данные о последнем развитии ситуации на местах, где украинцы воюют, предоставит представитель ВСУ.

Недавно также глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин распространил фейк о гибели командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игоря Танцюры. В ISW пояснили, что подобные заявления делаются, чтобы повлиять на контрнаступление ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: