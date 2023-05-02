Утверждение Пригожина ложное, подчеркнул спикер Командования Сил территориальной обороны.

Главарю российской частной военной компании"Вагнера" Евгению Пригожину, которого СМИ называют "поваром" диктатора РФ Владимира Путина, привиделась гибель командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игоря Танцюры.

Такая информация от Пригожина ложная, рассказал спикер командования Сил территориальной обороны Денис Зелинский "Суспильному". Спикер добавил, что "все живы и здоровы". "Мы официально опровергаем это утверждение (Пригожина о якобы гибели Танцюры - Ред.). Мы не комментируем каких-либо вбросов вражеской пропаганды...", - отметил собеседник.

Ранее Пригожин утверждал, что 2 мая в 13:25 артиллеристы-"вагнеровцы" под Бахмутом попали в бронеавтомобиль, в котором мог находиться Танцюра.

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"Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК "Вагнера" при подходе резервов из населенного пункта Часов Яр в населенный пункт Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, вероятно, находился... Танцюра, следовавший в Бахмут. Сейчас уточняем эту информацию", - заявил "повар" Путина.

Бои за Бахмут сегодня - прочитайте важное

Россияне уже длительное время безуспешно пытаются взять Бахмут под полный контроль и несут огромные потери. 2 мая спикер Восточной группировки войск армии Украины Сергей Череватый рассказал, что за сутки на Бахмутском направлении было 17 боев.

Спикер добавил, что было ликвидировано 106 противников, а более 120 - ранены. Череватый подчеркнул, что наибольшие потери понесла ЧВК "Вагнера". Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже составляют примерно 191 420 оккупантов.

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