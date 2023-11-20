По состоянию на ноябрь 2023 года при содействии иностранных экспертов в Украине продолжается оценка аэродромов для многоцелевых истребителей.

Украина представила западным партнерам концепцию с интеграции истребителей F-16 в общую систему ВСУ. Как сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, это произошло на конференции в Копенгагене (Дания).

"Представил концепцию-специально созданной при Министерстве обороны Украины структуры, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины. Программа будет иметь два этапа развертывания: "быстрый трек", рассчитанный до конца 2024 года, и "масштабирование", - отметил Павлюк на своей странице в Facebook.

По его словам, основными направлениями работы структуры станут: поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов (авиационных баз); всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры, включая систему ПВО; отбор и обучение летного состава и другого авиационного персонала; поддержка жизненного цикла самолетов и логистическое сопровождение; международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасность и административные функции.

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"По состоянию на ноябрь 2023 года при содействии иностранных экспертов в Украине продолжается оценка аэродромов для многоцелевых истребителей, а первые украинские летчики и инженеры продолжают учения на F-16, которое началось в августе этого года", - говорится в сообщении Павлюка.

Истребители F-16 для Украины - детали

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат убежден, что самолеты очень серьезно изменят ход войны. Он отмечает, что самолеты F-16 помогут отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха наши наземные войска. По словам спикера, Украине нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе.

В июле министр обороны Украины на тот момент Алексей Резников отметил, что Украина должна подготовить инфраструктуру (укрытие, обеспечение, заправочные станции и т. д.) Для получения многоцелевых истребителей F-16 четвертого поколения. по словам министра, он говорил об этом с Анитой Ананд - министром обороны Канады, у них нет самолетов F-16, но готовы помочь Украине в вопросе развития необходимой инфраструктуры.

Резников отметил, что как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способные выполнять боевые задачи, а инженеры будут готовы эту технику обслуживать - в этот момент партнеры будут принимать решения по передаче самолетов.

Перед этим председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что содержание истребителей F-16 требует миллиарды долларов, поэтому на то, чтобы построить воздушные силы с достаточным количеством современных самолетов Украине понадобится время. В частности, на 10 самолетов F-16 необходимо 2 миллиарда долларов.

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