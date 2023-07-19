В частности, Канада должна помочь Украине в вопросе развития необходимой инфраструктуры.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщает, что Украина должна подготовить инфраструктуру (укрытие, обеспечение, заправочные станции и т.д.) для получения многоцелевых истребителей F-16 четвертого поколения.

Как сообщает сайт Министерства обороны Украины, об этом Резников сказал во время пресс-конференции: "Как реализовать антикоррупционную политику в секторе обороны во время войны?".

"Мы вернулись из Вильнюса, где 11 странами был подписан меморандум об обучении украинских пилотов на F-16. сначала было 10, потом присоединилась Румыния. Я поблагодарил всех министров. Я думаю, что в августе начнутся первые учения наших пилотов и инженеров-техников в одной из 11-ти стран", - отметил Резников.

Министр добавил, что вчера на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-14") министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что Польша, которая также присоединилась к этому проекту, дает свое оборудование и возможности.

Как отметил Резников, украинские пилоты и инженеры-техники параллельно будут проходить обучение в нескольких странах.

"Мы же здесь в Украине будем делать свое "домашнее задание": оценим способности наших аэродромов, где будут использоваться самолеты и сделаем инфраструктуру для них (укрытия, обеспечения, заправочные станции и т.д.). Я об этом говорил с госпожой Анитой Ананд - министром обороны Канады, потому что у них нет самолетов F-16, но они поддерживают идею развития инфраструктуры и таким образом будут в этой коалиции. Как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способные выполнять боевые задачи, а инженеры будут готовы эту технику обслуживать - в этот момент партнеры будут принимать решение: "Oк, теперь самолеты!". Поэтому это немного отнимет времени. Оптимистично думаю, что это следующий год", - подчеркнул Резников.

На полях Вильнюса образовалась коалиция по обучению ВСУ на F-16

Как сообщал УНИАН, 11 июля на полях саммита лидеров стран НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины подписал с 11 коллегами из других стран Меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов на F-16. В коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Возглавляют коалицию Дания и Нидерланды.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что содержание истребителей F-16 требует миллиарды долларов, поэтому на то, чтобы построить Воздушные силы с достаточным количеством современных самолетов Украине понадобится время. В частности, на 10 самолетов F-16 необходимо 2 миллиарда долларов.

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