Спикер МОУ отметил, что на отдельных направлениях враг имеет временный успех, однако говорить о наступлении противника и отступлении ВСУ - нельзя.

В Министерстве обороны прокомментировали сообщения о якобы отступлении украинских войск на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Он отметил, что на отдельных направлениях российские группировки имеют временный успех, однако говорить о наступлении противника и отступление ВСУ - нельзя.

По словам Мотузяника, ВСУ ведут "маневренную оборону на отдельных участках фронта". В частности, меняют позиции, отходят в сторону, где это необходимо, а при благоприятных условиях проводят контрнаступление.

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Враг продолжает наступление на востоке, сконцентрировав усилия на захвате Северодонецка и Лисичанска. Таким образом россияне хотят окружить украинские силы.

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ради этого враг стянул силы с других направлений, обнажив свои позиции в Мариуполе, под Харьковом и на Донбассе.

Интенсивность боев вокруг Северодонецка должна уменьшиться к концу недели, считает Гайдай.

Кроме того, РФ продолжает наносить ракетные удары по другим украинским городам, приводя к жертвам среди гражданского населения.

Редакция NYT, в свою очередь, предполагает, что в случае провала наступления РФ "война может зайти в тупик". По мнению журналистов, чем дальше продвигаются россияне - тем уязвимее они становятся для украинских контратак. Сейчас армия РФ может, разве, похвастаться тактическими успехами в некоторых местах.

В боях с оккупантами ВСУ ликвидировали уже 29 450 врагов и уничтожили тысячи единиц техники противника.

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