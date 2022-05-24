Виктор Андрусив отметил, что украинские военные стремятся наносить врагу максимальные потери.

Вооруженные силы Украины на отдельных направлениях отступают от определенных населенных пунктов. Это необходимо, чтобы избежать оцепления и больших потерь.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив.

"Наша армия реализует маневровую оборону. Это значит, что мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил", - говорится в сообщении.

Он отметил, что украинским военным приходится уходить с позиций, которые не носят стратегический характер, чтобы избежать больших потерь.

"Никакой зрады в этом нет. Именно такое отступление произошло вчера из Светлодарска и Мироновского. Также возможно еще несколько отступов, для выравнивания фронта. Тоже без зрады", – указал Андрусив.

Как ранее сообщал УНИАН, начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко сообщил, что 24 мая российские военные заняли город Светлодарск в Донецкой области. На административном здании оккупанты повесили "свою тряпку".

По его словам, по улицам уже ходят вооруженные захватчики, проверяющие документы у местных жителей.

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