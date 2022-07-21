На машину предатели наклеили георгиевскую ленту и большую свастику Z.

В Мелитополе представители церкви московского патриархата становятся в очередь за российским паспортом.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Представители монастыря Саввы Освященного активнее остальных занимались коллаборационизмом. Так, именно в эту обитель оккупанты свозили первую "гуманитарку" в начале войны и здесь много лет подряд вели пророссийскую пропаганду.

Теперь священники монастыря возят своих прихожан на паспортизацию, а авто обклеивают свастикой Z и георгиевской лентой.

"Сегодня на сдачу документов на получение паспортов РФ в ЦНАП прибыли монахини и прихожанки УПЦ МП в платках. После прохождения процедур, за ними приехал священник на белом микроавтобусе с запорожскими номерами. Сзади на стекле на авто попа была наклеена большая свастика Z с георгиевской лентой", - рассказал житель Мелитополя.

Напомним, в Мелитопольском районе оккупанты выдали людям пенсии, однако в рублях и половина купюр оказалась фальшивой. Россияне попытались обвинить в выдаче фальшивых денег Украину, однако все эти попытки с треском провалились.

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