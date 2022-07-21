На востоке от Мелитополя возник пожар.

В ночь на 21 июля в захваченном россиянами Мелитополе в Запорожской области были слышны взрывы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Возле Мелитополя этой ночью снова неспокойно. Около полуночи были слышны взрывы. После этого возник пожар на востоке от Мелитополя, в районе села Вознесенка", - отметил он.

Мэр Мелитополя отметил, что ожидает более подробную информацию, и показал фото с места, где можно увидеть красное зарево над населенным пунктом.

Напомним, Мелитополь находится под контролем войск РФ с 25 февраля. В начале мая мэр Федоров заявлял, что из оккупированного города выехали более 60% жителей, а основными проблемами тех, кто остался, стали дефицит продуктов и безработица.

12 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что, по информации местных жителей, в Мелитопольском районе горит захваченная оккупантами база воинской части.

У оккупантов возникли проблемы с запасами крови на фоне взрывов военной базы на местном аэродроме.

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