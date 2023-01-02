Гражданские почти не имеют возможности получить медицинскую помощь.

На временно оккупированных территориях юга Украины врачи не справляются с лечением российских захватчиков, которые получили ранения.

Из-за этого там возросло количество раненых оккупантов, сообщают в Центре национального сопротивления. В Мелитополе российские врачи, которых завезли в город после оккупации, увольняются из-за большой загруженности.

"Новые же врачи не спешат приезжать во временно оккупированный город. Следовательно, враг имеет значительный дефицит медицинских работников. Не помогают этому и повышения выплат", - говорится в сообщении.

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Из-за этого сейчас местные больницы почти не работают с гражданским населением, отдавая приоритет российским оккупантам. Кроме того, медикаменты завозят в больницы именно для лечения захватчиков.

Что происходит в Мелитополе

Город находится во временной оккупации с 26 февраля. В сентябре мэр Иван Федоров сообщал, что из Мелитополя уехало более половины жителей.

Недавно стало известно, что в городе увеличивается количество российских военных. Кроме того, туда свозят группы кадыровцев, которые должны контролировать военнослужащих РФ.

Они систематически избивают мужчин, пристают к женщинам и грабят всех подряд, пишут в сети.

В декабре сообщалось, что российские захватчики готовятся к уличным боям в Мелитополе.

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